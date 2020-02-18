Руслан Хомчак, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n133884-ataky-boyovykiv-v-rayoni-rozvedennya-u-zolotomu-ne-bulo-homchak.html

Ракурс

Сьогоднішня атака російсько-окупаційних військ в районі лінії розмежування у Луганській області не стосувалася ділянки в районі міста Золотого, де у листопаді минулого року відбулося розведення сил.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

Я не хотів би, щоб ми спекулювали словами «Золоте», а називали речі своїми іменами, — наголосив Хомчак.

За його словами, з моменту розведення в Золотому не було жодних проблем.

Він наголосив, що з трьох ділянок торішнього розведення військ провокації з боку бойовиків спостерігаються тільки в місті Петрівському Луганської області.

Але війна продовжується, і лінія зіткнення — 410 км. На лінії зіткнення такі події в нас відбуваються. Не щоденне, але, через день, нехай, — зазначив Хомчак.

Нагадаємо, сьогодні о 5.00 російсько-окупаційні війська під прикриттям вогню із забороненої мінськими угодами зброї здійснили спробу прорвати позиції українських військовослужбовців. Згодом в інтернеті з’явилося відео цих подій.