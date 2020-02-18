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Ракурс
Руслан Хомчак, фото: «24 канал»

Атаки боевиков в районе разведения в Золотом не было — Хомчак

18 фев 2020, 13:11
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Сегодняшняя атака российско-оккупационных войск в районе линии разграничения в Луганской области не касалась участка в районе города Золотого, где в ноябре прошлого года состоялось разведение сил.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Я не хотел бы, чтобы мы спекулировали словами «Золотое», а называли вещи своими именами, — подчеркнул Хомчак.

По его словам, с момента разведения в Золотом не было никаких проблем.

Он отметил, что из трех участков прошлогоднего разведения войск провокации со стороны боевиков наблюдаются только в городе Петровском Луганской области.

Но война продолжается, и линия столкновения — 410 км. На линии соприкосновения такие события у нас происходят. Не ежедневно, но через день, пусть, — отметил Хомчак.

Напомним, сегодня в 5.00 российско-оккупационные войска под прикрытием огня из запрещенного минскими соглашениями оружия совершили попытку прорвать позиции украинских военнослужащих. Впоследствии в интернете появилось видео этих событий.

Источник: Ракурс


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