Хомчак рассказал подробности утреннего боя на Донбассе. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n133883-voyna-prodoljaetsya-homchak-rasskazal-podrobnosti-utrennego-boya-na-donbasse.html

Ракурс

Обострение ситуации на Донбассе прокомментировал начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. По его словам, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО напали около 5 утра. Они открыли огонь из всех артиллерийских систем по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад.

Также штурмовые группы предприняли попытку атаковать позиции наших бригад по трем направлениям. Об этом Хомчак заявил на брифинге в Киеве во вторник, 18 февраля.

Нападения были зафиксированы в промежутке от Новотошковского до Желобка. Силами подразделений этих двух бригад было нападение этих штурмовых групп отбито. И завязался бой на так называемом наблюдательном посту «Баня». Украинские военные дали адекватный ответ на эти нападения.

По состоянию на 12.50 украинские позиции находятся под контролем войск Украины. В результате боя был убит один украинский боец, еще трое ранены и двое контужены.

С 10.00 боевики запросили режим тишины, чтобы забрать своих погибших и раненных. Украина, в свою очередь, также заберет погибшего бойца. Сейчас его тело находится на территории наблюдательного пункта, где был бой.

Потери боевиков — четверо погибших и шесть раненых. Хомчак также отметил, что боевики в первую очередь уничтожили камеру и нанесли удары артиллерий по двум местам. Сейчас ситуация стабильная, огонь прекратился, добавил Хомчак.

Война продолжается, к сожалению, есть раненые и убитые, — отметил начальник Генштаба.

Он также опроверг информацию о захвате противником двух опорных пунктов. Никакого прорыва не было, Вооруженные силы Украины удерживают фронт.

При этом Хомчак заявил, что бой шел за пределами участка разведения в Золотом. То есть формально разведение не сорвано.

Напомним, сегодня утром на Донбассе возобновились ожесточенные бои, которые сравнивают с боевыми действиями 2018 года. Зеленский заявил, что эта провокация не изменит курс на прекращение войны.