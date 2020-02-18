Зеленский о боях на Донбассе: Эта провокация не изменит курс на прекращение войны

Зеленский о боях на Донбассе: Несмотря на провокацию, мы уверенно приближаемся к прекращению войны / Фото: Скрін YouTube

https://racurs.ua/n133882-zelenskiy-o-boyah-na-donbasse-eta-provokaciya-ne-izmenit-kurs-na-prekraschenie-voyny.html

Ракурс

Владимир Зеленский сегодня посетил брифинг военных, которые рассказывали об утренних боях на Донбассе, и отметил, что провокация оккупационных войск под Золотым не повлияет на курс Украины на прекращение войны. Также он отметил, что 18 февраля состоялось заседание Совета безопасности и обороны Украины.

У нас мощная армия, провокации бывают. Наша армия сильно ответила… Ситуация полностью контролируется нашими военными… Мы уверены, что эта провокация не изменит курс на прекращение войны… Мы уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру, — заявил президент Украины.

Также глава государства выразил соболезнования семье погибшего бойца, а солдатам, получившим ранения и контузию, пожелал скорейшего выздоровления.

Как писал ранее «Ракурс», утром Зеленский прокомментировал атаку боевиков и назвал ее циничной провокацией, целью которой является срыв мирного процесса на Донбассе.