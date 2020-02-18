Зеленський про бої на Донбасі: Попри провокацію ми впевнено наближаємося до припинення війни

https://racurs.ua/ua/n133882-zelenskyy-pro-boyi-na-donbasi-cya-provokaciya-ne-zminyt-kursu-na-prypynennya-viyny.html

Ракурс

Володимир Зеленський сьогодні завітав на брифінг військових, які розповідали про ранкові бої на Донбасі, та наголосив на тому, що провокація окупаційних військ під Золотим не змінить курсу України на припинення війни. Також він зауважив, що 18 лютого відбулося засідання Ради безпеки та оборони України.

У нас потужна армія, провокації бувають. Наша армія сильно відповіла… Ситуація повністю контролюється… Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс на припинення війни… Ми йдемо, впевнено наближаємося до припинення війни і до миру, — заявив президент України.

Також президент України висловив співчуття родині загиблого бійця, а військовим, котрі отримали поранення та контузію, побажав швидкого одужання.

Як писав раніше «Ракурс», вранці Зеленський прокоментував атаку бойовиків і назвав її цинічною провокацією, метою якої є зрив мирного процесу на Донбасі.