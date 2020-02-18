Загострення ситуації на Донбасі: реакція Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n133871-zagostrennya-sytuaciyi-na-donbasi-reakciya-zelenskogo.html

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню атаку бойовиків. За словами президента, бойовики спільно з російськими окупантами влаштували цинічну провокацію у п’яту річницю Дебальцевської трагедії.

Сьогодні вранці були атаковані позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний. Обстріли велися із забороненої мінськими домовленостями зброї, повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Українські воїни дали гідну відсіч ворогу. На жаль, не обійшлося без втрат з нашого боку. На даний момент бій вже закінчився.

Зеленський вважає дані дії бойовиків не просто цинічною провокацією, а спробою зірвати мирний процес на Донбасі.

Президент повідомив, що сьогодні буде проведено засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). На ньому буде прийнято рішення про подальші кроки.

Зеленський підкреслив, що Україна і надалі дотримуватиметься курсу на завершення війни і виконуватиме міжнародні домовленості. Президент додав, що Україна буде рішуче давати відсіч будь-яким проявам збройної агресії.