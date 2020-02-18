Зеленський збирає РНБО на тлі боїв на Донбасі. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n133869-zelenskyy-zbyraie-rnbo-na-tli-boyiv-na-donbasi.html

Ракурс

Рада національної безпеки й оборони України збирається на засідання в Києві на тлі активізації бойових дій на Донбасі.

Після зборів РНБО о 12.00 на Банковій відбудеться брифінг про його підсумки. Очікуються заяви керівництва РНБО, Генштабу ЗСУ, МВС і СБУ. Про це повідомили в Офісі президента.

Після надходження інформації про активізацію боїв на Донбасі та втрати з українського боку президент Володимир Зеленський заявив:

Сьогодні збираємо засідання РНБО. Будемо обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки. Наш курс на завершення війни і відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним — так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України.

Раніше планувалося, що сьогоднішнє засіданні РНБО буде присвячене державному оборонному замовленню.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Донбасі відновилися запеклі бої, які порівнюють із бойовими діями 2018 року. За офіційними даними, загинув один український військовий і четверо поранені. Водночас, у соцмережах повідомляють про чотирьох загиблих бійців ООС, п’ятьох поранених і кількох захоплених у полон. Зеленський збирає РНБО на тлі боїв на Донбасі