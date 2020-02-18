Зеленский собирает СНБО на фоне боев на Донбассе. Фото: Укринформ

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Ракурс

Совет национальной безопасности и обороны Украины собирается на заседание в Киеве на фоне активизации боевых действий на Донбассе.

После собрания СНБО в 12.00 на Банковой состоится брифинг о его итогах. Ожидаются заявления руководства СНБО, Генштаба ВСУ, МВД и СБУ. Об этом сообщили в Офисе президента.

После поступления информации об активизации боев на Донбассе и потерях с украинской стороны президент Владимир Зеленский заявил:

Сегодня собираем заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным — так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины.

Ранее планировалось, что сегодняшнее заседании СНБО будет посвящено государственному оборонному заказу.

Напомним, сегодня утром на Донбассе возобновились ужесточенные бои, которые сравнивают с боевыми действиями 2018 года. По официальным данным, погиб один украинский военный и четверо ранены. В тоже время, в соцсетях сообщают о четырех погибших бойцах ООС, пятерых раненых и нескольких захваченных в плен.