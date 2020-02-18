Обострение ситуации на Донбассе: реакция Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n133871-obostrenie-situacii-na-donbasse-reakciya-zelenskogo.html

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшнюю атаку боевиков. По словам президента, боевики совместно с российскими оккупантами устроили циничную провокацию в пятую годовщину Дебальцевской трагедии.

Сегодня утром были атакованы позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Обстрелы велись из запрещенного минскими договоренностями оружия, сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинские воины дали достойный отпор врагу. К сожалению, не обошлось без потерь с нашей стороны. На данный момент бой уже завершен.

Зеленский считает данные действия боевиков не просто циничной провокацией, а попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе.

Президент сообщил, что сегодня будет проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). На нем будет принято решение о дальнейших шагах.

Зеленский подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет придерживаться курса на завершение войны и следовать международным договоренностям. Президент добавил, что Украина будет решительно давать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии.