Шесть лет назад начались расстрелы на Майдане. Фото: Википедия

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Ракурс

Шесть лет назад, в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, началась самая кровавая фаза Революции достоинства, которая длилась до 21 февраля. В результате штурма Майдана силовики начали стрелять в активистов. В ту ночь погибли десятки человек, а тогдашний президент Украины Виктор Янукович сбежал из Украины.

Всю ночь на 19 февраля продолжался штурм позиций протестующих на Майдане. Накануне «Беркут» оттеснил их с ранее удерживаемых позиций и круг обороны замкнулся исключительно на центральной площади столицы. Силовики давили со стороны Институтской улицы и Европейской площади.

Чтобы защититься, активисты Революции достоинства начали жечь шины. Сплошная стена огня смогла остановить силовиков. Сотрудники спецподразделения «Беркут» пытались потушить огонь водометами, но у них ничего не получилось. Активисты отбивались брусчаткой, пиротехникой и «коктейлями Молотова». Силовики, в свою очередь, попытались применить и бронетехнику, но она не преодолела баррикады.

В ту же ночь начался пожар в Доме профсоюзов, где на тот момент располагался госпиталь для раненых. Его могли поджечь специально, так как незадолго до пожара активисты видели на верхних этажах бойцов «Беркута». Всех, кто находился в здании, спасали с помощью подъемного крана и веревок. Огонь удалось погасить только 20 февраля.

В результате расстрелов в ту ночь погибли 17 человек, более 200 были ранены. Тогда же лидеры оппозиции достигли с Януковичем соглашения о перемирии. Однако уже утром 19 февраля силовики возобновили наступление, в результате которого погибли восемь человек, ранены — 206 человек.

По разным оценкам, с 18 по 20 февраля 2014 года на Майдане и возле него погибли от 78 до 83 активистов. Самому младшему из них, Назару Войтовичу было 17 лет, самому старшему — Ивану Наконечному — 83 года. После 20 февраля от ранений умерло еще более 20 протестующих. Впоследствии всех погибших на Революции достоинства назвали Небесной сотней.