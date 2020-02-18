Шість років тому почалися розстріли на Майдані. Фото: Вікіпедія

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Шість років тому, в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року, почалася найкривавіша фаза Революції гідності, яка тривала до 21 лютого. Внаслідок штурму Майдану силовики почали стріляти в активістів. Тієї ночі загинули десятки людей, а тодішній президент України Віктор Янукович втік з України.

Всю ніч на 19 лютого тривав штурм позицій протестувальників на Майдані. Напередодні «Беркут» відтіснив їх з раніше утримуваних позицій і коло оборони замкнулося виключно на центральній площі столиці. Силовики тиснули з боку Інститутської вулиці та Європейської площі.

Щоб захиститися, активісти Революції гідності почали палити шини. Суцільна стіна вогню змогла зупинити силовиків. Співробітники спецпідрозділу «Беркут» намагалися загасити вогонь водометами, але у них нічого не вийшло. Активісти відбивалися бруківкою, піротехнікою та «коктейлями Молотова». Силовики, зі свого боку, спробували застосувати і бронетехніку, але вона не подолала барикади.

Тієї ж ночі почалася пожежа в Будинку профспілок, де на той момент розташовувався госпіталь для поранених. Його могли підпалити навмисно, оскільки незадовго до пожежі активісти бачили на верхніх поверхах бійців «Беркута». Всіх, хто знаходився в будівлі, рятували за допомогою підйомного крана і мотузок. Вогонь вдалося загасити тільки 20 лютого.

Внаслідок розстрілів тієї ночі загинули 17 осіб, понад 200 були поранені. Тоді ж лідери опозиції досягли з Януковичем угоди про перемир’я. Проте вже вранці 19 лютого силовики відновили наступ, внаслідок якого загинули вісім осіб, поранені — 206 осіб.

За різними оцінками, з 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані і біля нього загинули від 78 до 83 активістів. Наймолодшому з них, Назару Войтовичу, було 17 років, найстаршому — Івану Наконечному — 83 роки. Після 20 лютого від поранень померло ще більше 20 протестуючих. Згодом всіх загиблих на Революції гідності назвали Небесної сотнею.