Задіяні в евакуації фахівці будуть у костюмах спецзахисту, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n133881-koronavirus-u-kytayi-avakov-predstavyv-kostumy-bakteriologichnogo-zahystu-dlya-roboty.html

Ракурс

Аресен Аваков, міністр закордонних справ, продемонстрував костюми спецзахисту, в яких працюватимуть фахівці, залучені до евакуації українців з охопленого спалахом нового коронавірусу китайського міста Уханя.

Загалом у команді літака, який евакуюватиме українців на батьківщину, будуть 16 членів екіпажу — шість пілотів, дев’ять бортпровідників, двоє лікарів, технік та медсестра. Також на борту будуть поліцейський, військовослужбовець і працівник консульства. Про це Аваков розповів в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє прес-служба ДСНС.

Усі члени екіпажу та супроводжуючі перебуватимуть у костюмах біозахисту, — наголосив Аваков.

Він зазначив, що цей літак буде розділений на зони. Пасажири забезпечуватимуться їжею, засобами особистої гігієни, а також санітарними засобами, серед яких — медичні маски, котрі замінюватимуть під час польоту.

Перед посадкою на літак українці пройдуть медогляд. У разі виявлення в них респіраторного захворювання або температури тіла понад 37,2°, таких осіб не допустять на рейс і в супроводі консула доставлять до місцевої лікарні.

Після прибуття до України літак відправиться на санітарну стоянку. Співробітники прикордонної та митної служб, які здійснюватимуть прикордонний контроль, також будуть у таких костюмах.

Після висадки пасажирів проводитиметься дезінфекція місця стоянки, трапа, салону, багажного відсіку та кабіни пілотів. У літаку проводитиметься повна заміна фільтрів системи кондиціонування, — наголошують у відомстві.

Пасажири та члени екіпажу на автобусах у супроводі співробітників ДСНС відправляться до місця обсервації, де перебуватимуть на період від 14 діб під охороною поліції та наглядом медиків. Колону з чотирьох автобусів супроводжуватимуть автомобілі поліції. Ці автобуси також піддадуть дезінфекції.

Нагадаємо, очікується, що літак з українцями повернеться з Китаю 20 лютого.