Коронавірус у Китаї: Аваков представив костюми бактеріологічного захисту для роботи з евакуйованими українцями (ВІДЕО, ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n133881-koronavirus-u-kytayi-avakov-predstavyv-kostumy-bakteriologichnogo-zahystu-dlya-roboty.htmlРакурс
Аресен Аваков, міністр закордонних справ, продемонстрував костюми спецзахисту, в яких працюватимуть фахівці, залучені до евакуації українців з охопленого спалахом нового коронавірусу китайського міста Уханя.
Загалом у команді літака, який евакуюватиме українців на батьківщину, будуть 16 членів екіпажу — шість пілотів, дев’ять бортпровідників, двоє лікарів, технік та медсестра. Також на борту будуть поліцейський, військовослужбовець і працівник консульства. Про це Аваков розповів в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє прес-служба ДСНС.
Усі члени екіпажу та супроводжуючі перебуватимуть у костюмах біозахисту, — наголосив Аваков.
Він зазначив, що цей літак буде розділений на зони. Пасажири забезпечуватимуться їжею, засобами особистої гігієни, а також санітарними засобами, серед яких — медичні маски, котрі замінюватимуть під час польоту.
Перед посадкою на літак українці пройдуть медогляд. У разі виявлення в них респіраторного захворювання або температури тіла понад 37,2°, таких осіб не допустять на рейс і в супроводі консула доставлять до місцевої лікарні.
Після прибуття до України літак відправиться на санітарну стоянку. Співробітники прикордонної та митної служб, які здійснюватимуть прикордонний контроль, також будуть у таких костюмах.
Після висадки пасажирів проводитиметься дезінфекція місця стоянки, трапа, салону, багажного відсіку та кабіни пілотів. У літаку проводитиметься повна заміна фільтрів системи кондиціонування, — наголошують у відомстві.
Пасажири та члени екіпажу на автобусах у супроводі співробітників ДСНС відправляться до місця обсервації, де перебуватимуть на період від 14 діб під охороною поліції та наглядом медиків. Колону з чотирьох автобусів супроводжуватимуть автомобілі поліції. Ці автобуси також піддадуть дезінфекції.
Нагадаємо, очікується, що літак з українцями повернеться з Китаю 20 лютого.