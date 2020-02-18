Атака бойовиків на Донбасі: у Путіна прокоментували загострення ситуації

Дмитро Пєсков. Фото: ВПК.name

https://racurs.ua/ua/n133880-ataka-boyovykiv-na-donbasi-u-putina-prokomentuvaly-zagostrennya-sytuaciyi.html

Ракурс

Атака бойовиків на Донбасі загострила ситуацію на лінії розмежування. У Кремлі вже прокоментували сьогоднішні бої.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі в Кремлі не володіють достатньою інформацією щодо загострення ситуації на Донбасі, але нібито сподіваються, що незабаром отримають всі необхідні відомості. Після цього Кремль зробить висновки, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на російські ЗМІ.

Пєсков також стверджує, що Москва не знає, що могло спровокувати ранкові бої, але має інформацію про втрати як з одного, так і з іншого боку. Він заявив, що у зв’язку з цим Кремль «висловлює співчуття».

І традиційно Пєсков додав, що Кремль нібито не впливає на бойовиків ОРДЛО і не несе відповідальності за конфлікт на Донбасі.

Як писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку бойовиків, назвавши її цинічною провокацією, метою якої є зрив мирного процесу на Донбасі.