«Нептун» — перша крилата ракета України. Фото: РНБО

https://racurs.ua/ua/n133879-novyy-proekt-derjoboronzamovlennya-pryzvede-do-likvidaciyi-raketnoyi-programy-butusov.html

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Ракетна програма може бути ліквідована в Україні. Проектом державного оборонного замовлення на 2020 рік не передбачено фінансування програми «Нептун» і закупівлі великої партії ракет «Вільха».

Такі рішення призведуть до ліквідації ракетної програми України. Про це заявив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони розглядається проект державного оборонного замовлення на 2020 рік. Якщо він буде прийнятий в тому вигляді, в якому він написав зараз, це буде свідомим зривом ключових оборонних ініціатив з боку держави, вважає журналіст.

Таку думку він висловив в зв’язку з тим, що новим проектом не передбачається закупівля великої партії ракет «Вільха» і фінансування програми «Нептун». Це призведе до ліквідації ракетної програми. Для порівняння, в минулому році було закуплено і поставлено на озброєння 100 ракет «Вільха».

Не передбачені кошти на закупівлю 155 мм гаубиць проекту «Богдана», чисто символічні кошти виділені на закупівлю снарядів 152 мм для «гіацинтів» і «акацій», і 155 мм снарядів для «Богдани», — зазначив журналіст.

Водночас в минулому році на озброєння ЗСУ було поставлено 1300 снарядів вітчизняного виробництва.

Окрім того, не передбачається закупівля тепловізійних прицілів для керованих ракетних комплексів типу «Стугна», «Корсар», «Фагот». Також не закладені й необхідні кошти для модернізації танків Т-64.

Єдина стаття, яка фінансується максимально щедро — це закупівля двохосьових 12-ти і 15-ти тонних бронеавтомобілів однієї приватної компанії, яка вміло себе лобіює. Планується закупівля понад 100 таких машин, жодна з яких, зрозуміло, внаслідок своїх характеристик і надлишкової маси не є необхідною нашій піхоті — через слабку прохідність, — зазначив Бутусов.

На думку журналіста, приймати документ у такому вигляді не можна, він вимагає серйозних доопрацювань. Зеленський міг би відправити його на доопрацювання.

Його прийняття в такому кричущому вигляді покаже, що ніякої уваги до обороноздатності країни керівництво країни не проявляє, — додав Бутусов.

Нагадаємо, радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо 17 лютого анонсував старт так званої Національної платформи примирення та єдності.