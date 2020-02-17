Реінтеграція Донбасу: Сивохо анонсував старт «платформи примирення та єдності», фото — DW

https://racurs.ua/ua/n133845-syvoho-pochynaie-navodyty-mosty-z-donbasom-i-anonsuvav-start-platformy-prymyrennya-ta-iednosti.html

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Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо 17 лютого анонсував старт так званої Національної платформи примирення і єдності. Вона запрацює із середи, 19 лютого.

Ця платформа покликана об'єднати громадські ініціативи та державні програми.

Будь-який мирний процес починається з діалогу. Ми допоможемо людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути, — написав Сивохо у Фейсбук, не надав жодних деталей функціонування проекту, але закликав глядачів приєднуватися.

Сивохо вважає своїм завданням «наводити мости». У відеоанонсі старту проекту радник секретаря РНБО виходить із будівлі Офісу президента на Банковій і промовляє: «Задачі визначені, починаємо працювати. ПриходьТе».

У відео подано фрагмент одного із виступів президента Володимир Зеленський, який закликає громадянське суспільство ініціювати масштабний національний діалог щодо Донбасу.

У листопаді минулого року Сивохо розповідав, що для розробки Нацплатформи «залучаються іноземні фахівці, у яких є практичний досвід припинення воєнних конфліктів».

У Мюнхені під час безпекової конференції Зеленський заявив, що Кабмін готовий до переговорів винятково з мирним населенням окупованого Донбасу і відкинув прямий діалог з так званою «місцевою владою». Президент також заявив про намір провести восени 2020 року вибори на Донбасі.