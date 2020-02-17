Реинтеграция Донбасса: Сивохо анонсировал старт «платформы примирения и единства», фото — DW

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Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо 17 февраля анонсировал старт так называемой Национальной платформы примирения и единства. Она заработает со среды, 19 февраля.

Эта платформа призвана объединить общественные инициативы и государственные программы.

Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать, — написал Сивохо в Фейсбук, не предоставив никаких деталей функционирования проекта, но призвав своих подписчиков присоединяться к нему.

Сивохо считает своей задачей «наводить мосты». В видеоанонсе старта проекта советник секретаря СНБО выходит из здания Офиса президента на Банковой и говорит: «Задачи определены, начинаем работать. ПриходиТе».

В видео представлен фрагмент одного из выступлений президента Владимир Зеленский, который призывает гражданское общество инициировать масштабный национальный диалог относительно Донбасса.

В ноябре прошлого года Сивохо рассказывал, что для разработки Нацплатформы «привлекаются иностранные специалисты, у которых есть практический опыт прекращения военных конфликтов».

В Мюнхене во время конференции по безопасности Зеленский заявил, что Кабмин готов к переговорам с исключительно мирным населением оккупированного Донбасса и отверг прямой диалог с так называемой «местной властью». Президент также заявил о намерении провести осенью 2020 выборы на Донбассе.