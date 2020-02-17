РСЗО «Град». Фото: Военное обозрение

https://racurs.ua/n133844-ukrainskie-grady-obespechili-proryv-tankam-foto-video.html

Ракурс

Украинские РСЗО «Град» успешно выполнили поставленную перед ними боевую задачу по обеспечению прорыва танковой бригады, нанеся ракетный удар по условному противнику.

В Днепропетровской области прошли тактические военные учения реактивного артиллерийского дивизиона отдельной танковой бригады на одном из полигонов оперативного командования «Восток» Вооруженных сил Украины, сообщает Армия Inform.

Реактивный дивизион совершил 250-километровый марш-бросок, выполнил подготовительные работы и нанес ракетный удар по позициям условного противника. Все свои действия дивизион согласовывал с танковой бригадой, которой подготовил плацдарм для прорыва через линию обороны врага.

Начальник учений подполковник Сергей Мусиенко отметил высокую боевую и профессиональную подготовку украинских военнослужащих, которые в приближенной к боевой ситуации, действовали четко и слаженно.

Все цели были ликвидированы в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.