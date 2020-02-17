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Ракурс
РСЗО «Град». Фото: Военное обозрение

Украинские «Грады» обеспечили прорыв танкам (ФОТО, ВИДЕО)

17 фев 2020, 18:20
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Украинские РСЗО «Град» успешно выполнили поставленную перед ними боевую задачу по обеспечению прорыва танковой бригады, нанеся ракетный удар по условному противнику.

В Днепропетровской области прошли тактические военные учения реактивного артиллерийского дивизиона отдельной танковой бригады на одном из полигонов оперативного командования «Восток» Вооруженных сил Украины, сообщает Армия Inform.

РСЗО «Град». Фото: Армия Inform

Реактивный дивизион совершил 250-километровый марш-бросок, выполнил подготовительные работы и нанес ракетный удар по позициям условного противника. Все свои действия дивизион согласовывал с танковой бригадой, которой подготовил плацдарм для прорыва через линию обороны врага.

РСЗО «Град». Фото: Армия Inform

РСЗО «Град». Фото: Армия Inform

РСЗО «Град». Фото: Армия Inform

Начальник учений подполковник Сергей Мусиенко отметил высокую боевую и профессиональную подготовку украинских военнослужащих, которые в приближенной к боевой ситуации, действовали четко и слаженно.

Все цели были ликвидированы в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.


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