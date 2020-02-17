Отчет правительства: у Гончарука довольны темпами роста потребительских цен / Фото: Кабмін

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В отчете правительства по итогам 2019 года указано, что рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% (из расчета с декабря по декабрь предыдущего года). Также чиновники отметили существенное снижение инфляционного давления в Украине, что опережало прогнозируемые показатели.

Устойчивая тенденция замедления ценовой динамики на потребительском рынке стала результатом монетарной политики НБУ в сочетании с взвешенной фискальной политикой, длительным укреплением гривны, снижением мировых цен на энергоносители, — говорится в отчете Кабмина.

По итогам 2019 года, рост потребительских цен приближался к нижней границе целевого диапазона 5%. При этом рост потребительских цен в четвертом квартале прошлого года по сравнению с соответствующим кварталом 2018 года был самым низким за последние пять лет.

Также в Минэкономики отчитались об укреплении на 13,2% гривны в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме этого, в правительстве увидели растущую покупательную способность населения.

В декабре впервые была зафиксирована нетипичная для этого месяца дефляция на потребительском рынке — цены снизились на 0,2%. Это, помимо курсовой динамики, было обусловлено: снижением цен на природный газ и насыщением отдельных сегментов продовольственного рынка, — отметили в правительстве.

Ранее сообщалось, что в отчете по выполнению программы деятельности Кабмина упоминается о росте прожиточного минимума в 2019 году, а также о повышении на 9,4% минимальной пенсии.

Напомним, что отчет правительства Алексея Гончарука требовал обнародовали Владимир Зеленский после публикации скандальных аудиозаписей разговоров премьера с представителями Национального банка Украины, в котором упоминалось о некомпетентности президента в области экономики. Гончарук написал на имя главы государства заявление об отставке. Зеленский не отправил премьера в отставку, но «нарезал» ему задач, а также потребовал от правоохранителей в течение двух недель установить авторов «прослушки».