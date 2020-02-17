Заседание Кабинета министров, фото: прeс-служба КМУ

https://racurs.ua/n133824-kabmin-opublikoval-otchet-o-svoey-rabote-za-2019-god-infografika.html

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Правительство опубликовало отчет о результатах выполнения за 2019 год программы его деятельности, утвержденной Верховной Радой 4 октября 2019 года.

Документ опубликован на сайте Кабмина, ознакомиться с ним можно по ссылке.

Во введении к отчету утверждается, что правительство находится лишь в начале намеченного пути, направленного на «решение конкретных проблем граждан и создания условий для обеспечения позитивных сдвигов в повседневной жизни украинцев», поэтому по многим направлениям только заложена основа для дальнейших изменений.

Однако и за этот короткий период работы удалось достичь ряда весомых результатов, которые уже сейчас способны существенно улучшить жизнь наших граждан, — утверждают в правительстве.

В отчете отмечается, что экономика Украины в прошлом году росла высокими темпами, которые, в частности, во II и III кварталах были одними из самых высоких в Европе — превышали 4%.

В целом, по оценкам Минэкономики, уровень роста ВВП по результатам 2019 года должен составить около 3,3−3,5%.

В целом отчет показывает, что экономика Украины продолжает расти с 2016 года, после значительного падения в 2014—2015 годах.

Также за прошлый год выросли доходы бюджета — составили 998,3 млрд грн. В 2018 году этот показатель составлял 928,1 млрд грн, в 2015 году — 534,7 млрд грн.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня во время заседания согласительного совета парламента сообщил, когда Верховная Рада заслушает отчет премьер-министра Алексея Гончарука.