В Гонконге вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги. Фото: Пикабу

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Ракурс

Коронавирус в Китае стал причиной дефицита риса, макарон и предметов личной гигиены в Гонконге. Из-за паники вокруг слухов о вспышке коронавируса COVID-19 жители Гонконга начали скупать с полок магазинов все, что можно, в связи с чем возник дефицит товаров.

Оставаться без запасов не захотели и трое грабителей. В Гонконге вооруженные мужчины украли 600 рулонов туалетной бумаги на сумму около 130 долл. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел перед магазином. Трое мужчин угрожали ножом сотруднику службы доставки, который разгружал товар. Полиции удалось задержать двух злоумышленников и изъять часть похищенного товара.

Дефицит товаров, по мнению властей Гонконга, возник из-за ложных слухов в интернете. В Гонконге уверяют, что поставки продуктов и бытовых товаров остаются стабильными.

Как сообщалось, в Китае компания JD Digits, цифровое подразделение китайского технологического гиганта JD.com, недавно запустила интеллектуального бота, который может предоставлять пользователям онлайн-консультации. После изучения знаний, связанных с коронавирусами, это бот на основе искусственного интеллекта может выполнять базовый анализ вопросов пользователей, предоставляя поддержку врачебной диагностике и лечению.