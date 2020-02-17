Задержанные подозреваются в совершении серии особо тяжких преступлений, фото: Национальная полиция

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В Днепре правоохранители задержали шестерых членов банды, главарь которой недавно сбил трех пешеходов, пытаясь убежать от полиции на угнанном автомобиле «Ауди».

Задержанных подозревают в совершении на территории области серии особо тяжких преступлений — похищений и разбойных нападений, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Создал и возглавлял группу 54-летний ранее судимый мужчина, который в ноябре прошлого года освободился из мест лишения свободы. Отмечается, что уже долгое время правоохранители документировали преступную деятельность банды.

Вчера члены этой преступной группы похитили 30-летнего мужчину и вымогали у него 20 тыс. долларов, угрожая оружием. Он, находясь вместе со злоумышленниками в автомобиле «Ауди», увидел автомобиль патрульной полиции и начал кричать о помощи. Во время преследования автомобиля произошло ДТП, жертвами которого стал один человек, еще двое тяжело травмированы.

Двух членов банды задержали на месте ДТП, еще четверых в ту же ночь в результате полицейской операции с участием бойцов спецподразделения КОРД задержали в квартире, где они скрывались. В местах их проживания был обнаружен арсенал оружия.

Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Также после проведения судебных экспертиз оружия будет открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, в соответствии с ролью каждого в совершенных преступлениях.

Напомним, смертельное ДТП в Днепре произошло на перекрестке проспекта Слободского и улицы Воронежской. Там водитель «Ауди», который убегал от полиции, игнорируя сигналы светофоров, пытался объехать автомобили, стоявшие перед пешеходным переходом.