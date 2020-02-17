Затримані підозрюються у вчиненні серії особливо тяжких злочинів, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n133822-dtp-u-dnipri-zatrymano-bandu-vatajok-yakoyi-zbyv-troh-pishohodiv-foto.html

Ракурс

У Дніпрі правоохоронці затримали шістьох членів банди, ватажок котрої нещодавно збив трьох пішоходів, намагаючись утекти від поліції на викраденому автомобілі «Ауді».

Затриманих підозрюють у вчиненні на території області серії особливо тяжких злочинів — викрадень та розбійних нападів, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Створив та очолював групу 54-річний раніше судимий чоловік, який в листопаді минулого року звільнився з місць позбавлення волі. Зазначається, що вже протягом тривалого часу правоохоронці документували злочинну діяльність банди.

Вчора члени цієї злочинної групи викрали 30-річного чоловіка та вимагали в нього 20 тис. доларів, погрожуючи зброєю. Він, перебуваючи разом зі зловмисниками в автомобілі «Ауді», побачив автомобіль патрульної поліції та почав кричати про допомогу. Під час переслідування автівки сталася ДТП, жертвами котрої стала одна людина, ще двоє тяжко травмувалися.

Двох членів банди затримали на місці ДТП, ще чотирьох тієї ж ночі в результаті поліцейської операції за участі бійців спецпідрозділу КОРД затримали в квартирі, де вони переховувалися. У місцях їх проживання було виявлено арсенал зброї.

Вирішується питання про оголошення затриманим підозри за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу. Також після проведення судових експертиз зброї буде відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Учасникам банди загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років, відповідно до ролі кожного у вчинених злочинах.

Нагадаємо, смертельна ДТП у Дніпрі сталася на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Воронезької. Там водій «Ауді» який утікав від поліції, ігноруючи сигнали світлофорів, намагався об’їхати автомобілі, що стояли перед пішохідним переходом.