Закон про референдум: Стефанчук розповів про напрацювання фінальної версії документа

https://racurs.ua/ua/n133821-zakon-pro-referendum-stefanchuk-rozpoviv-pro-napracuvannya-finalnoyi-versiyi-dokumenta.html

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Руслан Стефанчук, перший заступник спікера Верховної Ради, під час сьогоднішньої погоджувальної ради розповів про напрацювання робочою групою фінальної версії проекту закону «Про референдум» — першого нормативного акту із низки законопроектів, які стосуються народовладдя.

Це унікальний приклад, коли ми маємо можливість долучити практично всі громадські організації, які функціонують у цій сфері, — сказав Стефанчук.

На його думку, процес створення цього законопроекту є відкритим для усіх колег, які хочуть долучитися.

Інституція народовладдя є надзвичайно важливою і ми повинні разом напрацювати той механізм, який стане для нас взірцем, — резюмував Стефанчук.

Як повідомляє прес-служба українського парламенту, остаточний варіант законопроекту про референдум буде перекладено англійською мовою задля отримання рецензій провідних інституцій, які займаються народовладдям у світі.

Нагадаємо, остаточна версія законопроекту про ринок землі передбачає проведення референдуму. Зокрема, представники інших країн можливість купувати земельні ділянки отримають тільки в разі схвалення відповідної норми на референдумі.