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Ракурс
Закон о референдуме: Стефанчук рассказал о финальной версии документа

Закон о референдуме: Стефанчук рассказал о финальной версии документа

17 фев 2020, 14:01
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Руслан Стефанчук, первый заместитель спикера Верховной Рады, во время сегодняшнего согласительного совета поделился успехами рабочей группы в создании финальной версии проекта закона «О референдуме» — первого нормативного акта, касающегося народовластия.

Это уникальный пример, когда у нас есть возможность привлечь практически все общественные организации, которые работают в этой сфере, — сказал Стефанчук.

По его мнению, процесс создания этого законопроекта открыт для всех коллег, желающих присоединиться.

Организация народовластия является чрезвычайно важной и мы должны вместе выработать тот механизм, который станет для нас образцом, — резюмировал Стефанчук.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, окончательный вариант законопроекта о референдуме будет переведен на английский язык для получения рецензий ведущих институтов, занимающихся народовластием в мире.

Напомним, окончательная версия законопроекта о рынке земли предусматривает проведение референдума. В частности, представители других стран возможность покупать земельные участки получат только в случае одобрения соответствующей нормы на референдуме.

Источник: Ракурс


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