В Конституційному суді РФ СРСР назвали «незаконно створеною державою». Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n133820-suddya-konstytuciynogo-sudu-rf-vyznav-srsr-nezakonno-stvorenou-derjavou-scho-stalosya.html

Ракурс

СРСР, Союз Радянських Соціалістичних Республік, — незаконно створена держава. Таке рішення прийняв суддя Конституційного суду РФ Костянтин Арановський, розглядаючи справу про відшкодування житла росіянам, яке відібрали в результаті радянських репресій.

Суддя в своєму рішенні заявив, що Російська Федерація не повинна вважатися правонаступником «репресивно-терористичних діянь» радянської влади. Про це пише «КоммерсантЪ».

Суддя підкреслив, що сучасна російська держава була створено не як наступник Радянського Союзу, а «замість і проти» нього. Як зазначає Арановський, Російська Федерація замінює на своїй території державу, незаконно створену, що й зобов’язує її рахуватися з наслідками її діяльності, зокрема політичних репресій.

Суддя називає радянську владу «незаконними партійно-державними владоутвореннями», які не можна вважати «правопопередниками конституційної державної влади». Водночас суддя Конституційного суду вважає, що Росія повинна відшкодовувати шкоду, заподіяну СРСР.

У Кремлі такої заяви не зраділи. Перший заступник голови комітету Державної думи з держбудівництва та законодавства Михайло Ємельянов назвав такі висловлювання дивними, а також заявив, що суддя переплутав правонаступництво і політичний режим, що неприпустимо для такої посади.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав позицію Арановского «особливою думкою». Також Пєсков додав, що Росія «і де-юре, і де-факто є правонаступницею Радянського Союзу».

Нагадаємо, раніше в Росії губернатор побажав війни кожній родині.