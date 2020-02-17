В Конституционном суде РФ СССР назвали «незаконно созданным государством». Фото: РИА Новости

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СССР, Советский Союз Социалистических Республик, — незаконно созданное государство. Такое решение принял судья Конституционного суда РФ Константин Арановский, рассматривая дело о возмещении жилья россиянам, которое отобрали в ходе советских репрессий.

Судья в своем решении заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Судья подчеркнул, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а «вместо и против» него. Как отмечает Арановский, Российская Федерация заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии.

Судья называет советскую власть «незаконными партийно-государственными властеобразованиями», которые нельзя считать «правопредшественниками конституционной государственной власти». В то же время судья Конституционного суда считает, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР.

В Кремле такому заявлению не обрадовались. Первый зампред комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов назвал такие высказывания странными, а также заявил, что судья перепутал правопреемство и политический режим, что недопустимо для такой должности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию Арановского «особым мнением». Также Песков добавил, что Россия «и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза».

Напомним, ранее в России губернатор пожелал войны каждой семье.