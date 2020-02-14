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Ракурс
Денис Паслер. Фото: Znak.com

В России губернатор пожелал войны каждой семье (ФОТО, ВИДЕО)

14 фев 2020, 16:57
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продемонстрировал свои ораторские способности и красноречие во время выступления на концерте в честь открытия года памяти и славы. Данная церемония была посвящена Дню победы.

Перед выходом губернатора на сцену был показан демонстративный ролик о военном Оренбурге, в котором фигурировала дата «40 августа 1941 года», а слово «пенициллин» было написано с ошибкой, сообщает 360°.

Скриншот видеоролика YouTube

После демонстрации ролика на сцену вышел губернатор и произнес речь, в которой сказал фразу:

Нам хотелось бы, чтобы каждую семью затронула война.

Инциденты во время концерта прокомментировали в администрации Оренбургской области. По словам представителей власти, на концерте был показан черновой вариант видеоролика, который готовила пресс-служба губернатора без выделения дополнительных средств. За допущенные ошибки чиновники извинились и пообещали исправить их в ближайшее время.

Высказывание губернатора относительно «войны в каждую семью» осталось без комментариев.

Во время концерта в зале находилось около 3,5 тыс. человек, в том числе ветераны и дети войны.


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