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У Росії губернатор Денис Паслер побажав війни кожній родині. Фото: informnapalm.org

У Росії губернатор побажав війни кожній родині (ФОТО, ВІДЕО)

14 лют 2020, 16:57
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Губернатор Оренбурзької області Денис Паслер продемонстрував свої ораторські здібності та красномовство під час виступу на концерті на честь відкриття року пам’яті і слави. Дана церемонія була присвячена Дню перемоги.

Перед виходом губернатора на сцену був показаний демонстративний ролик про воєнний Оренбург, у якому фігурувала дата «40 серпня 1941 року», а слово «пеніцилін» було написано з помилкою, повідомляє 360°.

Скріншот відеоролика YouTubeПісля демонстрації ролика на сцену вийшов губернатор і виступив з промовою, в якій сказав фразу:

Нам хотілося б, щоб кожну сім’ю торкнулася війна.

Інциденти під час концерту прокоментували в адміністрації Оренбурзької області. За словами представників влади, на концерті був показаний чорновий варіант відеоролика, який готувала прес-служба губернатора без виділення додаткових коштів. За допущені помилки чиновники вибачилися і пообіцяли виправити їх найближчим часом.

Висловлювання губернатора щодо «війни в кожну родину» залишилося без коментарів.

Під час концерту в залі знаходилося близько 3,5 тис. чоловік, у тому числі ветерани і діти війни.


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