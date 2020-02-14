На Донеччині кинули за ґрати педофіла-рецидивіста. Фото: bykvu.com

https://racurs.ua/ua/n133725-na-donechchyni-kynuly-za-raty-pedofila-recydyvista-yakyy-z-valtuvav-ta-rozbestyv-p-yatoh.html

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У Донецькій області суд кинув за ґрати 46-річного жителя Маріуполя.

Зловмисника суд визнав винним у зґвалтуванні та розбещення п’яти школярок. Нелюд, в стані алкогольного сп’яніння, підстерігав неповнолітніх у під’їздах багатоповерхових будинків, погрожував їм холодною зброєю та вчиняв з ними розпусні дії. Наймолодшій жертві педофіла було 10 років. Злочини сталися у березні та квітні 2017 року. Про це 14 лютого повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

Виявилося, що засуджений, який раніше вже провів за ґратами 18 років за аналогічні злочини, страждає на психічний розлад — педофілію. Його визнали винним у скоєнні низки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152 (зґвалтування), ч. 1, 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

За результатом закритого судового розгляду, педофіла засуджено до 14 років позбавлення волі. Стороною захисту на вказаний вирок подано апеляційну скаргу, у задоволенні якої наразі відмовлено, — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві 41-річний місцевий мешканець розбещував неповнолітніх. Встановлено, що він знайомився зі своїми малолітніми жертвами через інтернет. Зловмиснику вже оголосили про підозру.