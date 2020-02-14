Сергій Солодченко, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n133724-uryad-pryznachyv-tymchasovogo-kerivnyka-derjavnoyi-fiskalnoyi-slujby.html

Ракурс

Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань цього ж відомства Сергія Солодченка.

Відповідне урядове розпорядження № 108-р, датоване 12 лютого, опублікований на сайті Кабміну.

Іншим розпорядженням — № 107-р від 12 лютого скасовується розпорядження Кабміну від 17 липня 2019 року № 556, котрим ці обов’язки покладалися на Дениса Гутенка.

Солодченко народився у 1975 році на Луганщині. Закінчив у 1998 році Луганський інститут внутрішніх справ МВС України, згодом працював в органах внутрішніх справ.

Із 2002 року працював у Податковій міліції. У квітні 2018 року став начальником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Нагадаємо, наприкінці вересня Кабмін відновив повноваження Податкової міліції Державної фіскальної служби.