Ракурсhttps://racurs.ua/
Сергій Солодченко, фото: «Укрінформ»
Уряд призначив тимчасового керівника Державної фіскальної службиhttps://racurs.ua/ua/n133724-uryad-pryznachyv-tymchasovogo-kerivnyka-derjavnoyi-fiskalnoyi-slujby.htmlРакурс
Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань цього ж відомства Сергія Солодченка.
Відповідне урядове розпорядження № 108-р, датоване 12 лютого, опублікований на сайті Кабміну.
Іншим розпорядженням — № 107-р від 12 лютого скасовується розпорядження Кабміну від 17 липня 2019 року № 556, котрим ці обов’язки покладалися на Дениса Гутенка.
Солодченко народився у 1975 році на Луганщині. Закінчив у 1998 році Луганський інститут внутрішніх справ МВС України, згодом працював в органах внутрішніх справ.
Із 2002 року працював у Податковій міліції. У квітні 2018 року став начальником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.
Нагадаємо, наприкінці вересня Кабмін відновив повноваження Податкової міліції Державної фіскальної служби.
Загрузка...