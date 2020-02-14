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Ракурс
Сергій Солодченко, фото: «Укрінформ»

Уряд призначив тимчасового керівника Державної фіскальної служби

14 лют 2020, 16:28
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Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань цього ж відомства Сергія Солодченка.

Відповідне урядове розпорядження № 108-р, датоване 12 лютого, опублікований на сайті Кабміну.

Іншим розпорядженням — № 107-р від 12 лютого скасовується розпорядження Кабміну від 17 липня 2019 року № 556, котрим ці обов’язки покладалися на Дениса Гутенка.

Солодченко народився у 1975 році на Луганщині. Закінчив у 1998 році Луганський інститут внутрішніх справ МВС України, згодом працював в органах внутрішніх справ.

Із 2002 року працював у Податковій міліції. У квітні 2018 року став начальником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Нагадаємо, наприкінці вересня Кабмін відновив повноваження Податкової міліції Державної фіскальної служби.

Джерело: Ракурс


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