Сергей Солодченко, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n133724-pravitelstvo-naznachilo-vremennogo-rukovoditelya-gosudarstvennoy-fiskalnoy-slujby.html

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Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) начальника Главного следственного управления финансовых расследований этого же ведомства Сергея Солодченко.

Соответствующее правительственное распоряжение № 108-р, датированное 12 февраля, опубликован на сайте Кабмина.

Другим распоряжением — № 107-р от 12 февраля отменяется распоряжение Кабмина от 17 июля 2019 года № 556, которым эти обязанности возлагались на Дениса Гутенко.

Солодченко родился в 1975 году на Луганщине. Окончил в 1998 году Луганский институт внутренних дел МВД Украины, затем работал в органах внутренних дел.

С 2002 года работал в Налоговой милиции. В апреле 2018 года стал начальником Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

В конце сентября Кабмин возобновил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы.