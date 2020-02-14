Заблокована трибуна в Раді. Скріншот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n133723-zemelnyy-rozbrat-u-verhovniy-radi-zlamanyy-tymoshenko-mikrofon-spikera-ocinyly-v-11-5-tys-grn.html

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Мікрофон голови українського парламенту, який був зламаний народним депутатом Юлією Тимошенко під час блокування президії Верховної Ради 6 лютого, не підлягає ремонту.

Того дня Тимошенко зламала мікрофон AKG, пошкоджена деталь до нього коштує 11 тис. 550 грн. Про це 14 лютого йдеться у відповіді інформаційного управління Апарату ВРУ на запит «Укрінформу».

…у сесійній залі було виведено з ладу мікрофонний пульт AKG, в якому зламано, не підлягає ремонту та не придатний до подальшої експлуатації капсуль до мікрофона на гнучкій ніжці AKG СК-47. Вартість одного капсуля до мікрофона на гнучкій ніжці AKG СК-47 згідно з прайс-листами постачальників складає 11 тис. 550 грн, — йдеться у відповіді на запит.

У парламенті не повідомили, чи відшкодувала партія «Батьківщина» кошти за зламану деталь.

Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада у другому читанні розглядала законопроект про ринок землі. Того дня нардепи розглянули лише 184 поправки з понад 4 тис. поправок, а більшу частину робочого дня влаштовували сутички, сварилися та блокували трибуну. Так, того дня лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заблокувала місце спікера Дмитра Разумкова.

Вириваючи мікрофон, народний депутат поранила собі палець. Після цього Разумков зазначив, що не може вести далі засідання, і передав слово своєму першому заступнику Руслану Стефанчуку.