Евакуація українців із Китаю затягне на 4,5 млн грн, уряд виділив кошти

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Коронавірус, що лютує в Китаї та вже поширився за його межі, загрожує й українцям, які застрягли у місті Ухані — епіцентрі епідемії. Їх досі не забрали до України, хоча повідомлення про підготовку до евакуації лунають із вуст чиновників другий тиждень. Як стало відомо, Кабінет міністрів навіть виділив на це 4,5 млн грн.

Міністерство інфраструктури доручено за ці кошти здійснити евакуацію громадян України та членів їхніх сімей із Уханя до Києва. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну, оприлюдненому на урядовому порталі.

Мінфін має здійснити виплату 4,5 млн грн із резервного фонду держбюджету, а також погодити із Мінінфраструктури і Мінекономрозвитку перелік витрат на вивезення українців.

Вказані відомства, а також Державна казначейська служба повинні до 30 квітня відзвітувати про використання коштів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України повідомляло, що планує евакуювати українських громадян із закритого на карантин міта Ухані, яке стало епіцентром спалаху нового китайського коронавірусу. Своїх громадян звідти давно вивезли Німеччина, Франція, Японія та Росія.

З китайської провінції Хубей до України планує повернутися 51 особа, в тому числі одна дитина. В Центрі громадського здоров’я МОЗ заявили, що в Україну заберуть лише тих, хто підписав спеціальну форму згоди на двотижневий карантин, тобто на проведення протиепідемічних і профілактичних заходів.

Сьогодні стала відома нова дата евакуації українців. В уряді обіцяють забрати їх 18 лютого.