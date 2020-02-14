Українців планують евакуювати з Уханя 18 лютого. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n133686-kytayskyy-koronavirus-v-moz-nazvaly-novu-datu-evakuaciyi-ukrayinciv.html

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Китайський коронавірус став причиною смерті вже майже 1 тис. 400 осіб. Проте українців з Ухань, центру поширення вірусу, не поспішають евакуювати. У Міністерстві охорони здоров’я назвали нову дату, коли українців планують забрати додому.

Чартерний літак з Києва повинен вилетіти у вівторок, 18 лютого. У середу, 19 лютого, наші громадяни будуть в Україні. Про це розповіла міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька в ефірі телеканалу «1+1».

Вона зазначила, що ніякої затримки в евакуації немає — це просто планомірна процедура прийняття рішення, яка включає в себе виділення коштів урядом і розробку алгоритму дій. З громадянами України комунікує Міністерство закордонних справ. Все це зроблено для того, щоб українці змогли повернутися додому і відчувати себе в безпеці.

За словами Скалецької, евакуйованих громадян після прибуття ізолюють щонайменше на 14 днів.

Зазначимо, станом на 14 лютого коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 1 тис. 383 осіб. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 1 тис. 318 осіб. Загальна кількість заражених — понад 64 тис. Водночас понад 6 тис. 800 пацієнтів вдалося вилікувати від коронавірусу.

Нагадаємо, спочатку офіційно повідомлялося, що евакуація почнеться 11 лютого, але пізніше дату перенесли. Спецрейс повинна здійснити авіакомпанія SkyUp. Авіаперевізник очікує від влади сигналу для польоту, щоб забрати наших громадян.