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Єрмак вважає неправдою розслідування про візит Зеленського до Оману. Фото: Офіс президента

Неправда від початку до кінця: Єрмак прокоментував розслідування про поїздку Зеленського до Оману

14 лют 2020, 08:21
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Андрій Єрмак, глава Офісу президента, заявив, що розслідування програми «Схеми» про візит екс-глави Федеральної служби безпеки і нинішнього глави Ради безпеки РФ Миколи Патрушева до Оману під час поїздки до цієї країни президента України Володимира Зеленського, — неправда від початку до кінця.

Журналісти програми «Схеми» звернули увагу на рейс, яким президент України терміново повертався з Маската до Києва ввечері 8 січня. Програма зазначила, що раніше цей же літак до Маската прилетів з Москви. Проте Єрмак заявив, що коментувати в цьому сюжеті нічого, адже він не підкріплений фактами і не є об'єктивним. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Де свідчення конкретних людей? Де об'єктивні дані? Чи почули глядачі хоч щось, окрім фрази «за свідченням наших джерел»? — зазначив Єрмак.

За словами Єрмака, в розслідуванні немає жодного об'єктивного твердження, яке могло б стати предметом обговорення.

Глава Офісу президента додав, що влада готова відповідати на будь-які питання і готова до спілкування з журналістами, але хотілося б відповідати на питання, «засновані на фактах, а не припущеннях».

Як писав «Ракурс», раніше журналісти дізналися, що екс-глава ФСБ і нинішній глава Ради безпеки РФ Микола Патрушев знаходився в Омані в ті ж дні, коли туди полетів Зеленський. Патрушев прилетів в ніч з 7 на 8 січня літаком Bombardier Global Express 6000 (бортовий номер 9H-VJN). Пізніше, за даними журналістом, цим же літаком президент України терміново повертався з Маската до Києва.


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