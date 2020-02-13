Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський в Омані: екс-голова ФСБ Патрушев перебував в Маскаті під час візиту президента України, фото — "Радіо Свобода""

Екс-голова ФСБ Патрушев перебував в Омані під час візиту Зеленського — «Схеми» (ВІДЕО)

13 лют 2020, 21:53
999

Екс-голова Федеральної служби безпеки і нинішній голова Ради безпеки РФ Микола Патрушев перебував в Омані під час поїздки в цю країну президента України Володимира Зеленського.

Журналісти програми «Схеми» звернули увагу на рейс, яким президент України терміново повертався з Маската до Києва увечері 8 січня. Програма зауважила, що перед тим цей же літак у Маскат прилетів з Москви. Більше того, журналісти виявили, що згодом цим же чартерним літаком скористався Зеленський, аби прилетіти в Київ.

Журналісти дізналися, що Патрушев прилетів у ніч із 7 на 8 січня літаком Bombardier Global Express 6000 (бортовий номер 9H-VJN). Джерела журналістів допомогли отримати інформацію про перетин Патрушевим кордону Росії. 8 січня екс-голова ФСБ Патрушев був відсутній у публічному просторі Росії.

В Офісі президента «Схемам» заявили, що Зеленський не знайомий і ніколи не спілкувався з Патрушевим. У прес-службі погрожували «Схемам» судом, але водночас не відповіли, чому Зеленський летів тим же літаком, яким в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ.

У Радбезі не надали відповідей на питання журналістів щодо ймовірної поїздки Патрушева в Оман. Патрушев очолював ФСБ РФ з 1999 до 2008 року, згодом він став секретарем РБ РФ.

Нагадаємо, що 5 січня ЗМІ неочікувано помітили Зеленського в Омані. Через кілька годин його офіс підтвердив, що глава держави справді перебуває в Омані і зазначив, що президент вирушив туди з родиною за власні кошти чартерним рейсом. Але у повідомленні заявили про зустрічі на найвищому рівні, які заплановані в Зеленського.

Уранці 8 січня в ОП заявили, що президент терміново повертається до Києва внаслідок авіакатастрофи українського «Боїнга» в Тегерані. У ніч на 9 січня «Схеми» зафіксували, як Зеленський повернувся до України чартером. Це сталося майже через добу після катастрофи в Ірані.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

ОМАНливий візит: в офісі Зеленського підтвердили, що його поїздка не була офіційною (ДОКУМЕНТ)

Перебування президента Зеленського в Омані на початку січня продовжує непокоїти ЗМІ і нардепів. Офіс президента підтвердив, що поїздка глави держави не була офіційною. Витрати на проживання і перельоти пообіцяли оприлюднити в декларації Зеленського

Новини України
22:25

Екс-голова ФСБ Патрушев перебував в Омані під час візиту Зеленського — «Схеми» (ВІДЕО)

Січневий візит президента України в Оман залишив по собі чимало питань без відповіді. Журналісти «Схем» з’ясували, що в Омані під час перебування там Зеленського міг бути й екс-керівник ФСБ Патрушев. Згодом його літаком скористався президент

Новини України
21:53

Українці досі чекають: евакуйовані з Уханя через коронавірус британці вийшли «на волю» після карантину

Сьогодні у Великій Британії відпустили додому 83 осіб, які відбули два тижні карантину після того, як влада евакуювала своїх громадян із заблокованого через новий коронавірус китайського міста Ухань. Українці досі чекають на евакуацію з Уханя

Світові новини
17:35
1432