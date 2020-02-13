Зеленський в Омані: екс-голова ФСБ Патрушев перебував в Маскаті під час візиту президента України, фото — "Радіо Свобода""

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Екс-голова Федеральної служби безпеки і нинішній голова Ради безпеки РФ Микола Патрушев перебував в Омані під час поїздки в цю країну президента України Володимира Зеленського.

Журналісти програми «Схеми» звернули увагу на рейс, яким президент України терміново повертався з Маската до Києва увечері 8 січня. Програма зауважила, що перед тим цей же літак у Маскат прилетів з Москви. Більше того, журналісти виявили, що згодом цим же чартерним літаком скористався Зеленський, аби прилетіти в Київ.

Журналісти дізналися, що Патрушев прилетів у ніч із 7 на 8 січня літаком Bombardier Global Express 6000 (бортовий номер 9H-VJN). Джерела журналістів допомогли отримати інформацію про перетин Патрушевим кордону Росії. 8 січня екс-голова ФСБ Патрушев був відсутній у публічному просторі Росії.

В Офісі президента «Схемам» заявили, що Зеленський не знайомий і ніколи не спілкувався з Патрушевим. У прес-службі погрожували «Схемам» судом, але водночас не відповіли, чому Зеленський летів тим же літаком, яким в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ.

У Радбезі не надали відповідей на питання журналістів щодо ймовірної поїздки Патрушева в Оман. Патрушев очолював ФСБ РФ з 1999 до 2008 року, згодом він став секретарем РБ РФ.

Нагадаємо, що 5 січня ЗМІ неочікувано помітили Зеленського в Омані. Через кілька годин його офіс підтвердив, що глава держави справді перебуває в Омані і зазначив, що президент вирушив туди з родиною за власні кошти чартерним рейсом. Але у повідомленні заявили про зустрічі на найвищому рівні, які заплановані в Зеленського.

Уранці 8 січня в ОП заявили, що президент терміново повертається до Києва внаслідок авіакатастрофи українського «Боїнга» в Тегерані. У ніч на 9 січня «Схеми» зафіксували, як Зеленський повернувся до України чартером. Це сталося майже через добу після катастрофи в Ірані.