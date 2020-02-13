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Зеленский в Омане: экс-глава ФСБ Патрушев находился в Маскате во время визита президента Украины, фото — "Радио Свобода"

Экс-глава ФСБ Патрушев находился в Омане во время визита Зеленского — «Схемы» (ВИДЕО)

13 фев 2020, 21:53
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Экс-глава Федеральной службы безопасности и нынешний глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев находился в Омане во время поездки в эту страну президента Украины Владимира Зеленского.

Журналисты программы «Схемы» обратили внимание на рейс, которым президент Украины срочно возвращался из Маската в Киев вечером 8 января. Программа отметила, что ранее этот же самолет в Маскат прилетел из Москвы. Более того, журналисты обнаружили, что впоследствии этим же чартерным самолетом воспользовался Зеленский, чтобы прилететь в Киев.

Журналисты узнали, что Патрушев прилетел в ночь с 7 на 8 января самолетом Bombardier Global Express 6000 (бортовой номер 9H-VJN). Источники журналистов помогли получить информацию о пересечении Патрушевым границы России. 8 января экс-глава ФСБ Патрушев отсутствовал в публичном пространстве России.

В Офисе президента «Схемам» заявили, что Зеленский не знаком и никогда не общался с Патрушевым. В пресс-службе угрожали «Схемам» судом, но одновременно не ответили, почему Зеленский летел тем же самолетом, которым в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ.

В Совбезе РФ не предоставили ответов на вопросы журналистов о возможной поездке Патрушева в Оман. Патрушев возглавлял ФСБ РФ с 1999 до 2008 года, впоследствии он стал секретарем СБ РФ.

Напомним, что 5 января СМИ неожиданно заметили Зеленского в Омане. Через несколько часов его офис подтвердил, что глава государства действительно находится в Омане и отметил, что президент отправился туда с семьей за собственные средства чартерным рейсом. Но в сообщении заявили о встречах на высшем уровне, которые запланированы у Зеленского.

Утром 8 января в ОП заявили, что президент срочно возвращается в Киев в результате авиакатастрофы украинского «Боинга» в Тегеране. В ночь на 9 января «Схемы» зафиксировали, как Зеленский вернулся в Украину чартером. Это произошло почти через сутки после катастрофы в Иране.

Источник: Ракурс


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