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Ракурс
Вибухівка у підвалі: в Білій Церкві знайшли пакунок з тротилом, фото — Нацпоілція

Через тротил у підвалі евакуювали мешканців «хрущівки» у Білій Церкві (ВІДЕО)

13 лют 2020, 20:59
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У Білій Церкві виявили небезпечну знахідку. У підвалі «хрущівки» знайшли тротил, який ймовірно, дбайливо зберігав там померлий військовий пенсіонер.

На небезпечну знахідку натрапили син та внук, які прийшли розбирати речі у підвалі. Дідусь помер, а вони продали його квартиру. Новосельці попросили звільнити й підвал, тому батко з сином сьогодні пішли прибирати у приміщенні.

Помітивши згорток із написом «тротил» вони викликали до будинку на бульварі Олександрійському поліцію та рятувальників.

Вибухотехніки вилучили тротил, а поліція при цьому евакуювала майже 200 людей, які мешкали у двох під’їздах багатоквартирного будинку. Поліція шукала в підвалі й детонатори, які також міг зберігати покійний.

Джерело: Ракурс


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