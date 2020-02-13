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Ракурс
Взрывчатка в подвале: в Белой Церкви нашли пакет с тротилом, фото - Нацполиция

Из-за найденого в подвале тротила эвакуировали жителей «хрущевки» в Белой Церкви (ВИДЕО)

13 фев 2020, 20:59
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В Белой Церкви обнаружили опасную находку. В подвале «хрущевки» нашли тротил, который, вероятно, бережно хранил там умерший военный пенсионер.

На опасную находку наткнулись сын и внук, которые пришли разбирать вещи в подвале. Дедушка умер, а они продали его квартиру. Новоселы попросили освободить и подвал, поэтому отец с сыном сегодня пошли убирать в помещении.

Заметив сверток с надписью «тротил» они вызвали к дому на бульваре Александрийском полицию и спасателей.

Взрывотехники изъяли тротил, а полиция при этом эвакуировала около 200 человек, которые живут в двух подъездах многоквартирного дома. Полиция искала в подвале и детонаторы, которые также мог хранить покойный.

Источник: Ракурс


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