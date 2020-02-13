Взрывчатка в подвале: в Белой Церкви нашли пакет с тротилом, фото - Нацполиция

https://racurs.ua/n133679-iz-za-naydenogo-v-podvale-trotila-evakuirovali-jiteley-hruschevki-v-beloy-cerkvi-video.html

Ракурс

В Белой Церкви обнаружили опасную находку. В подвале «хрущевки» нашли тротил, который, вероятно, бережно хранил там умерший военный пенсионер.

На опасную находку наткнулись сын и внук, которые пришли разбирать вещи в подвале. Дедушка умер, а они продали его квартиру. Новоселы попросили освободить и подвал, поэтому отец с сыном сегодня пошли убирать в помещении.

Заметив сверток с надписью «тротил» они вызвали к дому на бульваре Александрийском полицию и спасателей.

Взрывотехники изъяли тротил, а полиция при этом эвакуировала около 200 человек, которые живут в двух подъездах многоквартирного дома. Полиция искала в подвале и детонаторы, которые также мог хранить покойный.