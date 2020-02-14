Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ермак считает неправдой расследование о визите Зеленского в Оман. Фото: Офис президента

Неправда от начала до конца: Ермак прокомментировал расследование о поездке Зеленского в Оман

14 фев 2020, 08:21
999

Андрей Ермак, глава Офиса президента, заявил, что расследование программы «Схемы» о визите экс-главы Федеральной службы безопасности и нынешнего главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Оман во время поездки в эту страну президента Украины Владимира Зеленского, — неправда от начала до конца.

Журналисты программы «Схемы» обратили внимание на рейс, которым президент Украины срочно возвращался из Маската в Киев вечером 8 января. Программа отметила, что ранее этот же самолет в Маскат прилетел из Москвы. Однако Ермак заявил, что комментировать в этом сюжете нечего, ведь он не подкреплен фактами и не является объективным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то, кроме фразы «по свидетельству наших источников»? — отметил Ермак.

По словам Ермака, в расследовании нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать предметом обсуждения.

Глава Офиса президента добавил, что власти готовы отвечать на любые вопросы и готовы к общению с журналистами, но хотелось бы отвечать на вопросы, «основанные на фактах, а не предположениях».

Как писал «Ракурс», ранее журналисты узнали, что экс-глава Федеральной службы безопасности и нынешний глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев находился в Омане в те же дни, когда туда полетел Зеленский. Патрушев прилетел в ночь с 7 на 8 января самолетом Bombardier Global Express 6000 (бортовой номер 9H-VJN). Позже, по данным журналистом, этим же самолетом президент Украины срочно возвращался из Маската в Киев.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Неправда от начала до конца: Ермак прокомментировал расследование о поездке Зеленского в Оман

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование о поездке Владимира Зеленского в Оман — неправда от начала до конца, а снятый журналистами сюжет — необъективный и не подкреплен фактами

Новости Украины
08:21

«Рай» на Чонгаре и городок за турецкие деньги пообещал Зеленский крымским татарам

На КПВВ «Чонгар», что на админгранице с оккупированным Крымом, Зеленский пообещал создать специальный хаб, чтобы украинцы имели хорошие условия для пересечения пункта. Городок для переселенцев-крымских татар построят за средства Турции

Новости Украины
19:04   13 фев
1432