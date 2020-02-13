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Зеленский в Омане: Офис президента подтвердил, что поездка не была официальной, фото — ОП

Зеленский в Омане: в Офисе президента подтвердили, что поездка не была официальной (ДОКУМЕНТ)

13 фев 2020, 22:25
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На Банковой подтвердили, что поездка Владимира Зеленского в Оман не была официальным визитом.

Нардеп Владимир Арьев опубликовал сегодня в Фейсбук ответ Офиса президента на свой запрос.

Выяснилось, что полет главы государства на Ближний Восток во время новогодних праздников не имел официального статуса, поэтому организационно-протокольное сопровождение визита Банковая не осуществляла.

Кроме того, в ответе говорится, что Зеленский оплатил путешествие за собственные средства. Расходы за проживание и перелеты в ОП пообещали обнародовать в декларации президента.

Зеленский в Омане: Офис президента подтвердил, что поездка не была официальной, фото — Фейсбук В.Арьева

Зеленский в Омане: Офис президента подтвердил, что поездка не была официальной, фото — Фейсбук В.Арьева

5 января СМИ неожиданно заметили Зеленских в Омане. В его офисе через несколько часов заявили, что глава государства полетел туда за свой счет, но уточнили, что в Маскате у президента запланированы важные встречи. Накануне визита о нем не анонсировалось на сайте президента. Впоследствии ОП обнародовал информацию о встрече с оманский министром и соответствующее фото.

Утром 8 января в Тегеране потерпел катастрофу «Боинг» МАУ и в Офисе президента заявили, что Зеленский срочно возвращается в Украину. Однако совещание на Банковой, на котором приняли и решение об объявлении траура в Украине, состоялась в Киеве ночью 9 января.

Источник: Ракурс


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