Зеленський в Омані: Офіс президента підтвердив, що поїздка не була офіційною, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n133681-omanlyvyy-vizyt-v-ofisi-zelenskogo-pidtverdyly-scho-yogo-poyizdka-ne-bula-oficiynou-dokument.html

Ракурс

На Банковій підтвердили, що поїздка Володимира Зеленського до Оману не була офіційним візитом.

Нардеп Володимир Ар'єв опублікував сьогодні у Фейсбук відповідь Офісу президента на свій запит.

З’ясувалося, що політ глави держави на Близький Схід під час новорічних свят не мав офіційного статусу, тому організаційно-протокольний супровід візиту Банковою не здійснювався.

Крім того, у відповіді йдеться про те, що Зеленський оплатив мандри за власні кошти. Витрати за проживання і перельоти в ОП пообіцяли оприлюднити в декларації президента.

5 січня ЗМІ неочікувано помітили Зеленських в Омані. В його офісі через декілька годин заявили, що глава держави полетів туди за власний кошт, але уточнили, що в Маскаті в президента заплановані важливі зустрічі. Напередодні візиту про нього не анонсувалося на сайті президента. Згодом ОП оприлюднив інформацію про зустріч з оманським міністром і відповідне фото.

Уранці 8 січня в Тегерані зазнав катастрофи «Боїнг» МАУ і в Офісі президента заявили, що Зеленський терміново повертається в Україну. Однак нарада на Банковій, на якій ухвалили й рішення про оголошення жалоби в Україні, відбулася в Києві тільки вночі 9 січня.