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Евакуація на паузі: влада не повідомляє SkyUp, коли можна летіти в Китай за українцями, фото — Беларусь сегодня

Евакуація на паузі: влада не повідомляє SkyUp, коли можна летіти в Китай за українцями

12 лют 2020, 13:42
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Евакуація українців із охопленого епідемією коронавірусу Уханя поки на паузі. Авіаперевізник очікує від влади сигналу для польоту, аби забрати наших громадян.

Спецрейс має здійснити авіакомпанія SkyUp, але дата польоту поки невідома, повідомляє «Громадське» з посиланням на прес-службі перевізника.

Літак та екіпаж готові до рейсу. Рейс можуть здійснити о 5.00 відразу після команди із МОЗ. Медики та перевізник готові вийти до ЗМІ, коли евакуація розпочнеться.

Літак дозаправиться в Алмати, чартер заплановано з амаршрутом Київ—Ухань—Київ. Саме провінція Хубей є епіцентром розповсюдження коронавірусу.

«Ракурс» учора повідомляв, що евакуацію громадян України через епідемію коронавірусу 2019-nCoV відклали. У самому Китаї начебто вже все готово для евакуації: транспорт до аеропорту, матеріальна допомога, щоб люди могли придбати продукти. Українці в Ухані скаржаться, що ситуація в Ухані погіршується, оскільки навіть похід до супермаркету може бути небезпечним.

Спочатку офіційно повідомлялося, що евакуація розпочнеться 11 лютого. Члени екіпажу та команда медиків матимуть костюми біологічного захисту, а усім пасажирам декілька разів мірятимуть температуру, техніку літака продезінфікують, а спеціальні повітряні фільтри замінять на нові.


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