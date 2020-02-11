Коронавірус у Китаї: евакуація українців з Уханя відкладається

https://racurs.ua/ua/n133504-evakuaciyi-sogodni-ne-bude-ukrayinci-z-uhani-oburuutsya-chomu-tak-vajko-organizuvaty-litak.html

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Евакуація з Уханя українців через епідемію у китайській провінції Хубей коронавірусу 2019-nCoV відкладається. Таку інформацію сьогодні повідомило посольство України у Китаї для громадян, котрі планували 11 лютого повернутися додому.

Сьогодні прокинулась з надією, що нарешті полетимо додому! Близько 9.00 (за китайським часом, 3.00 за українським часом) нам повідомили з посольства, що, цитую: «Доброго ранку, друзі. Вибачте, що з самого ранку повідомляю Вам неприємну новину. З технічних причин, які не залежать від посольства України в КНР, евакуації сьогодні не буде», — написала у Фейсбук Ольга Батура, яка мала намір евакуюватися з Ухані.

За її словами, дипломатичне відомство зробило все необхідне для евакуації: організували транспорт до аеропорту, домовились про всі деталі з китайською стороною, надали матеріальну допомогу, щоб люди могли придбати продукти та інші речі для евакуації.

Щиро вдячна працівникам посольства за підтримку! Але, як бачимо, нашому уряду, нашим «слугам народу» байдуже до того, що з кожним днем ситуація в Ухані погіршується. Чим довше ми тут залишаємося, тим більше ризикуємо захворіти. Навіть похід до супермаркету може бути небезпечним. Невже так важко організувати літак і знайти місце для проходження карантину. Нас всього, плюс-мінус, 50 людей! Вже майже два тижні ми сидимо на валізах, а керівництво нашої країни і далі зволікає, — скаржиться жінка.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу 2019-nCoV в Китаї посольство вирішило здійснити евакуацію громадян України. Йдеться про провінцію Хубей, де вперше був підтверджений випадок інфікування новим штамом вірусу. Вчора офіційно повідомлялося, що евакуація українців з Хубею розпочнеться 11 лютого.