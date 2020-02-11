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Коронавірус у Китаї: евакуація українців з Уханя відкладається

Евакуації сьогодні не буде: українці з Уханя обурюються, «чому так важко організувати літак»

11 лют 2020, 11:18
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Евакуація з Уханя українців через епідемію у китайській провінції Хубей коронавірусу 2019-nCoV відкладається. Таку інформацію сьогодні повідомило посольство України у Китаї для громадян, котрі планували 11 лютого повернутися додому.

Сьогодні прокинулась з надією, що нарешті полетимо додому! Близько 9.00 (за китайським часом, 3.00 за українським часом) нам повідомили з посольства, що, цитую: «Доброго ранку, друзі. Вибачте, що з самого ранку повідомляю Вам неприємну новину. З технічних причин, які не залежать від посольства України в КНР, евакуації сьогодні не буде», — написала у Фейсбук Ольга Батура, яка мала намір евакуюватися з Ухані.

За її словами, дипломатичне відомство зробило все необхідне для евакуації: організували транспорт до аеропорту, домовились про всі деталі з китайською стороною, надали матеріальну допомогу, щоб люди могли придбати продукти та інші речі для евакуації.

Евакуації сьогодні не буде: що повідомляють українці з Ухані

Щиро вдячна працівникам посольства за підтримку! Але, як бачимо, нашому уряду, нашим «слугам народу» байдуже до того, що з кожним днем ситуація в Ухані погіршується. Чим довше ми тут залишаємося, тим більше ризикуємо захворіти. Навіть похід до супермаркету може бути небезпечним. Невже так важко організувати літак і знайти місце для проходження карантину. Нас всього, плюс-мінус, 50 людей! Вже майже два тижні ми сидимо на валізах, а керівництво нашої країни і далі зволікає, — скаржиться жінка.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу 2019-nCoV в Китаї посольство вирішило здійснити евакуацію громадян України. Йдеться про провінцію Хубей, де вперше був підтверджений випадок інфікування новим штамом вірусу. Вчора офіційно повідомлялося, що евакуація українців з Хубею розпочнеться 11 лютого.

Джерело: Ракурс


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