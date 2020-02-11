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Коронавирус в Китае: эвакуация откладывается, что сообщают украинцы из Уханя

Эвакуации сегодня не будет: украинцы из Уханя возмущаются, «почему так трудно организовать самолет»

11 фев 2020, 11:18
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Эвакуация из Уханя украинцев из-за эпидемии в китайской провинции Хубэй коронавируса 2019-nCoV откладывается. Такую информацию сегодня сообщило посольство Украины в Китае для граждан, которые планировали 11 февраля вернуться домой.

Сегодня проснулась с надеждой, что наконец-то полетим домой! Около 9.00 (по китайскому времени) нам сообщили из посольства, что, цитирую: «Доброе утро, друзья. Извините, что с самого утра сообщаю Вам неприятную новость. В связи с техническими причинами, не зависящими от посольства Украины в КНР, эвакуации сегодня не будет», — написала в Фейсбуке Ольга Батура, которая намеревалась эвакуироваться из Ухани.

По ее словам, дипломатическое ведомство сделало все необходимое для эвакуации: организовало транспорт до аэропорта, договорилось обо всех деталях с китайской стороной, предоставило материальную помощь, чтобы люди могли приобрести продукты и другие вещи для эвакуации.

Евакуації сьогодні не буде: що повідомляють українці з Ухані

Искренне благодарна сотрудникам посольства за поддержку! Но, как видим, нашему правительству, нашим «слугам народа» все равно, что с каждым днем ситуация в Ухане ухудшается. Чем дольше мы здесь остаемся, тем больше рискуем заболеть. Даже поход в супермаркет может быть опасным. Неужели так трудно организовать самолет и найти место для прохождения карантина. Нас всего, плюс-минус 50 человек! Уже почти две недели мы сидим на чемоданах, а руководство нашей страны и дальше тянет, — жалуется женщина.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае посольство решило осуществить эвакуацию граждан Украины. Речь идет о провинции Хубэй, где впервые был подтвержден случай инфицирования новым штаммом вируса. 10 февраля официально сообщалось, что эвакуация украинцев с Хубэя начнется 11 февраля.

Источник: Ракурс


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