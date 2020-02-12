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Ракурс
Эвакуация на паузе: власти не сообщают SkyUp, когда можно лететь в Китай за украинцами, фото — Беларусь сегодня

Эвакуация на паузе: власти не сообщают SkyUp, когда можно лететь в Китай за украинцами

12 фев 2020, 13:42
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Эвакуация украинцев из охваченного эпидемией коронавируса Уханя пока на паузе. Авиаперевозчик ожидает от власти сигнал для полета, чтобы забрать наших граждан.

Спецрейс должна осуществить авиакомпания SkyUp, но дата полета пока неизвестна, сообщает «Громадське» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Самолет и экипаж готовы к рейсу. Рейс могут осуществить в рять часов утра сразу после команды из Минздрава. Медики и перевозчик готовы выйти к СМИ, когда эвакуация начнется.

Самолет дозаправиться в Алматы, чартер запланирован по маршруту Киев—Ухань—Киев. Именно провинция Хубэй является эпицентром распространения коронавируса.

«Ракурс» вчера сообщал, что эвакуацию граждан Украины из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV отложили. В самом Китае вроде уже все готово для эвакуации: транспорт, материальная помощь, чтобы люди могли приобрести продукты. Украинцы в Ухане жалуются, что ситуация в Ухане ухудшается, поскольку даже поход в супермаркет может быть опасным.

Сначала официально сообщалось, что эвакуация начнется 11 февраля. Члены экипажа и команда медиков будут одеты в костюмы биологической защиты, а всем пассажирам несколько раз будут мерять температуру, технику самолета обещали продезинфицировать, а специальные воздушные фильтры заменят на новые.


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