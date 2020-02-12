Попытка суицида. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n133577-eks-nachalnik-fsin-zastrelilsya-v-zale-suda-posle-obyavleniya-prigovora.html

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В России экс-начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктор Свиридов после оглашения приговора Чертановским судом Москвы решил свести счеты с жизнью. Бывший чиновник достал пистолет и выстрелил себе в голову прямо в зале суда.

Свиридова признали виновным в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Суд приговорил Свиридова к трем годам колонии строгого режима, пишет РБК.

Следует уточнить, что у Свиридова был диагностирован рак четвертой стадии и до вынесения приговора судом мужчина находился на подписке о невыезде из России.

Адвокат Свиридова заявил, что его подзащитный скорее всего умер. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила, что Свиридов скончался после попытки суицида.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют, каким образом Свиридову удалось пронести в зал суда оружие. По предварительным данным, выстрел был совершен Свиридовым из наградного оружия.