Нардепу Федине вручили подозрение по делу об угрозах Зеленскому. Фото: ZIK

https://racurs.ua/n133576-fedina-o-podozrenii-gbr-delom-o-voyne-zanimautsya-ludi-kotorye-ne-slujili.html

Ракурс

Угрозы президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжает расследовать Государственное бюро расследований (ГБР). В среду, 12 февраля, народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина получила в ГБР подозрение по уголовному производству об угрозах Зеленскому, а также повестку на допрос.

О вручении подозрения и получении повестки рассказала сама София Федина. Об этом она сообщила журналистам после выхода из ГБР.

Нардеп отметила, что «делом о войне занимаются люди, которые не служили, не защищали в бою Украину, а значит они не понимаю, о чем идет речь». По ее словам, они никогда не чувствовали на себе расстрелы и не знают, что за собой приносит война.

Федина добавила, что ей весело от того, что она «сеет настолько большой страх», что к Госбюро расследований, где проводилась акция в ее поддержку, пригнали «два автобуса спецназа и около 20 человек в масках».

Как писал «Ракурс», ранее Маруся Звиробий, волонтер, которая фигурирует в деле об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому, пришла на допрос в ГБР.

Напомним, в конце октября прошлого года Федина и Звиробий опубликовали на видеосервисе YouTube видео, в котором, в частности, обсуждалась возможность гибели Зеленского во время его пребывания в зоне боевых действий на Донбассе, например, в случае вражеского обстрела.