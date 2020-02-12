Вакцину против коронавируса тестируют в Британии. Фото: Главком

https://racurs.ua/n133575-vakcinu-protiv-koronavirusa-testiruut-v-britanii.html

Ракурс

Китайский коронавирус распространяется по миру, а вакцины против него на данный момент нет. Создать ее пытаются британские ученые, которые уже начали тестировать образцы на грызунах.

Ученые надеются до конца года изготовить эффективное и безопасное средство, чтобы остановить распространение вируса. Об этом говорится в заявлении исследователей из Имперского колледжа в Лондоне, пишет ScienceAlert со ссылкой на Agence France-Presse.

Тестирование вакцины проводят на мышах. Результат надеются получить в течение нескольких следующих недель. Отмечается, что создание вакцины занимает много времени из-за проверки безопасности средства.

Британские ученые отметили, что университет в Шанхае также проводит тестирование вакцины на мышах, но результаты его исследований пока неизвестны.

Ученые в Лондоне надеются, что ускорить процесс создания новой вакцины сможет исследование коронавируса SARS, которое проводили почти 20 лет назад.

«Ракурс» ранее сообщал, что смертельный коронавирус из Китая получил официальное название — Covid-2019. Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения.