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Ракурс
Вакцину проти коронавірусу тестують у Британії. Фото: Главком

Вакцину проти коронавірусу тестують у Британії

12 лют 2020, 13:13
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Китайський коронавірус шириться світом, а вакцини проти нього наразі немає. Створити її намагаються британські вчені, які вже почали тестувати зразки на гризунах.

Вчені сподіваються до кінця року виготовити ефективний і безпечний засіб, аби зупинити поширення вірусу. Про це йдеться в заяві дослідників із Імперського коледжу в Лондоні, пише ScienceAlert із посиланням на Agence France-Presse.

Тестування вакцини проводять на мишах. Результат сподіваються отримати упродовж кількох наступних тижнів. Зазначається, що створення вакцини займає багато часу через перевірку безпечності засобу.

Британські вчені зазначили, що університет у Шанхаї також проводить тестування вакцини на мишах, але підсумки його досліджень наразі невідомі.

Науковці в Лондоні сподіваються, що прискорити процес створення нової вакцини зможе дослідження коронавірусу SARS, яке проводили майже 20 років тому.

«Ракурс» раніше повідомляв, що смертельний коронавірус із Китаю отримав офіційну назву — Covid-2019. Таке рішення ухвалила Всесвітня організація охорони здоров’я.


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