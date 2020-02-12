Вакцину проти коронавірусу тестують у Британіїhttps://racurs.ua/ua/n133575-vakcynu-proty-koronavirusu-testuut-u-brytaniyi.htmlРакурс
Китайський коронавірус шириться світом, а вакцини проти нього наразі немає. Створити її намагаються британські вчені, які вже почали тестувати зразки на гризунах.
Вчені сподіваються до кінця року виготовити ефективний і безпечний засіб, аби зупинити поширення вірусу. Про це йдеться в заяві дослідників із Імперського коледжу в Лондоні, пише ScienceAlert із посиланням на Agence France-Presse.
Тестування вакцини проводять на мишах. Результат сподіваються отримати упродовж кількох наступних тижнів. Зазначається, що створення вакцини займає багато часу через перевірку безпечності засобу.
Британські вчені зазначили, що університет у Шанхаї також проводить тестування вакцини на мишах, але підсумки його досліджень наразі невідомі.
Науковці в Лондоні сподіваються, що прискорити процес створення нової вакцини зможе дослідження коронавірусу SARS, яке проводили майже 20 років тому.
«Ракурс» раніше повідомляв, що смертельний коронавірус із Китаю отримав офіційну назву — Covid-2019. Таке рішення ухвалила Всесвітня організація охорони здоров’я.